TFF 1. Lig'de puan durumu



(60) Hatayspor

(56) BB Erzurumspor

(55) A.Demirspor

(55) Bursaspor

(51) Altay

(51) Akhisar (1 maçı eksik)

(50) Karagümrük (1 maçı eksik)

'in 32. haftasında, Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden, evinde playoff tablosunun içinde kalmaya çalışanile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu ve 2-2 sona erdi.Adana Demirspor, 45. dakikada Erkan Zengin'in penaltıdan attığı goller öne geçerken, Altay 64. dakikada Abdülkerim ve 78. dakikada Paixao ile üstünlüğü kaptı. Adana Demirspor 80. dakikada Hasan Kılıç ile maça ortak oldu ve mücadele beraberlikle sona erdi. Adana Demirspor'da Traore, 58. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, 55 puana yükseldi ve 56 puanlı Erzurum BB'nin 1 puan gerisinde, 3. sırada kaldı. 10 maçtır yenilmeyen Altay ise puanını 51 yaptı ve 5. sıraya yerleşti.TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Altay ise evinde Erzurum BB'yi konuk edecek.