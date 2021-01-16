Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Mesut Özil sorusu

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, gündemden düşmeyen Fenerbahçe - Mesut Özil flörtüyle ilgili kendisine sorulan soruya yanıt vermedi.



tv100'e canlı yayın bağlantısıyla katıldığı programda yorumcu olarak bulunan Ümit Özat Mesut Özil transferiyle ilgili Acun Ilıcalı'ya soru sordu. Özat'ın "Acun ağabey Mesut'u getiriyor musun?" sorusuna Özil'e yakınlığı ile bilinen Acun Ilıcalı, "Bu bağlantıda bu soru sorulmayacaktı" diyerek esprili bir yanıt verdi.



Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için son güne kadar beklemede olacağı ve yıldız ismin kulübü Arsenal ile arasındaki sözleşme fesih konularını görüşmeye devam ettiği ise son gelişmeler arasında.



