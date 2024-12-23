Acun Ilıcalı: '3 yıldız alacağız'

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e transfer açıklamasında bulundu.
Ilıcalı, yaptığı açıklamada mevcut kadroya 3 yıldız takviyesi yapılacağını söyledi.
"3 YILDIZ OYUNCU ALACAĞIZ"
Acun Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftalar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.
Ligde farkın açılmasını istemeyen sarı lacivertli takım, 3 transferi mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e transfer açıklamasında bulundu.
Ilıcalı, yaptığı açıklamada mevcut kadroya 3 yıldız takviyesi yapılacağını söyledi.
"3 YILDIZ OYUNCU ALACAĞIZ"
Acun Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftalar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.
Ligde farkın açılmasını istemeyen sarı lacivertli takım, 3 transferi mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.