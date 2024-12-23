Acun Ilıcalı: "3 yıldız alacağız"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kış transfer döneminde 3 yıldız oyuncu alacaklarını söyledi.

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Acun Ilıcalı: '3 yıldız alacağız'
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23 Aralık 2024 23:22
Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e transfer açıklamasında bulundu.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada mevcut kadroya 3 yıldız takviyesi yapılacağını söyledi.

"3 YILDIZ OYUNCU ALACAĞIZ"

Acun Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftalar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Ligde farkın açılmasını istemeyen sarı lacivertli takım, 3 transferi mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

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