Açıklama geldi: "Alper Potuk ile anlaşamadık"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Alper Potuk ile anlaşamadıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com
Açıklama geldi: 'Alper Potuk ile anlaşamadık'
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31 Ocak 2020 17:24
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe'den Alper Potuk'un transferi için yaptıkları görüşmelerde anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

TRT Spor'a konuşan Fatih Mert, "Alper Potuk ile gün boyu görüştük ama anlaşamadık." ifadelerini kullandı.

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