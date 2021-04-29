"Açık oynasaydık Mbappe ve Neymar bizi öldürürdü"

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, PSG'yi deplasmanda 2-1 yendikleri maç sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Açık oynasaydık Mbappe ve Neymar bizi öldürürdü'
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29 Nisan 2021 02:54
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, PSG'yi mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının ardından konuştu.

Guardiola maçla ilgili yorumunda PSG'nin yıldızlarına ve ilk yarıdaki tutuk futbollarına dikkat çekerek "Mbappe, Neymar, Di Maria'ya karşı oynamak kolay değil. İkinci yarı agresif olabildik, daha da gol atabilirdik. Takımın performansından memnunum ama hala yarı yoldayız. Yarı final veya final tecrübemiz yok o yüzden bu skor bize yardımcı olacak." sözlerini kullandı.

Maç taktiği ile ilgili de konuşan Guardiola, "Açık futbol oynasaydık Mbappe ve Neymar bizi öldürebilirdi. Bayern'e karşı neler yaptığını gördük ve bu yüzden tempoyu düşük tuttuk. PSG alan kullanımı konusunda bizden binlerce kat daha iyi. Oyuncularım maç sonunda kutlama yapmadı ve sakince kalmayı tercih etti. Çünkü iki maçlı bir elemede her şeyin olabileceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.



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