Aboubakar için profesörlü sağlık komisyonu!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kamerunlu golcü, perşembe günü 4 saat süren testlere tabi tutuldu. Oyuncunun sağlık raporlarının incelenmesi için kurul oluşturuldu. Başkan Ahmet Nur Çebi de hastaneye gitti

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Aboubakar için profesörlü sağlık komisyonu!
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25 Eylül 2020 07:59
Siyah-beyazlıların önceki akşam İstanbul'a getirdiği Vincent Aboubakar, perşembe günü geniş kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

Sabah 09.30'da başlayan kontroller yaklaşık 4 saat sürdü. Oyuncunun raporlarını incelemek için sağlık komisyonu kuruldu. Komisyona davet edilenler arasında ünlü profesör Ömer Faruk Taşer de vardı.

Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, heyet raporunu dinlemek için hastaneye gitti.

ÖZEL SAKATLIK MADDESİ

Kontrollerinin temiz çıkması halinde Aboubakar ile bugün sözleşme imzalanacak. Beşiktaş, oyuncunun dizindeki sakatlığın nüksetme ihtimaline karşı yapılacak mukaveleye özel madde koyduracak. Buna göre Aboubakar, diz problemi nedeniyle 1 ay süreyle sahalardan uzak kalırsa siyah-beyazlılar fesih hakkına sahip olacak.

Kamerunlu futbolcu, 2 yılı opsiyonu 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

"ABOUBAKAR İLE KONUŞACAĞIZ"

İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar ile ilgili de soruları yanıtlayan yardımcı antrenör Murat Şahin "Vincent Aboubakar'ın son durumunu bilmiyoruz, geldiğinde kendisiyle konuşacağız. Ne durumda, ne yapabilir bakacağız." ifadelerini kullandı.



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