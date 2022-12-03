Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zirve yarışında lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisine düşmelerine sebep olan eksikleri ortadan kaldırmaya yönelik yol haritasını belirledi.



Tecrübeli çalıştırıcı önceki gün başlayan Antalya kampında yaptırdığı antrenmanlarda özellikle savunmayı iyileştirme çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu sezon oynanan 13 Süper Lig karşılaşmasında yenilen 16 golün (maç başı ortalama 1.23) şampiyonluğa oynayan bir takım için çok fazla olduğunu savunan Avcı, öncelikle bu sorunu çözmeleri gerektiğini ifade ediyor.



SAKATLIKLAR ÇOK ETKİLEDİ



Peres, Hüseyin ve Dorukhan gibi kilit oyuncuların uzun süreli sakatlıklar yaşamaları nedeniyle defans hattını oturtamadıklarından yakınan Avcı, ligin bundan sonraki bölümünde Dorukhan dışındaki diğer oyuncuların takıma dönüşüyle daha iyi bir savunmaya sahip olacaklarına inanıyor. Abdullah Avcı'nın kampta üzerinde durduğu bir başka konu da orta saha ile defans arasındaki bağlantı sorunları. Trezeguet ve Bakasetas bireysel olarak çok iyi istatistiklere sahip olmalarına karşın, takım savunmasına yeterince katkı veremiyor ve bu da defansta sorun yaşamalarına yol açıyor.



