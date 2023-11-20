Abdullah Avcı'nın hedefi 14 günde 9 puan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli ara sonra 14 günde oynayacakları 3 lig maçında 9 puan çıkartmayı hedefliyor.
Milli ara dönüşü ilk olarak Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, devamında ligin flaş takımı Kayserispor'u konuk edecek. Ardından da Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Abdullah Avcı, bu 3 maçı çok kritik görüyor. Tecrübeli hoca, 14 günde oynayacakları 3 maçtan 9 puan elde etmeleri halinde, rüzgarı tam anlamıyla arkasına alacağını düşünüyor.
Milli ara dönüşü ilk olarak Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, devamında ligin flaş takımı Kayserispor'u konuk edecek. Ardından da Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Abdullah Avcı, bu 3 maçı çok kritik görüyor. Tecrübeli hoca, 14 günde oynayacakları 3 maçtan 9 puan elde etmeleri halinde, rüzgarı tam anlamıyla arkasına alacağını düşünüyor.
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