Abdullah Avcı'nın hedefi 14 günde 9 puan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli ara sonrası 14 gün içinde oynayacakları Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarını kayıpsız geçmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın hedefi 14 günde 9 puan
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20 Kasım 2023 12:20
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli ara sonra 14 günde oynayacakları 3 lig maçında 9 puan çıkartmayı hedefliyor.

Milli ara dönüşü ilk olarak Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, devamında ligin flaş takımı Kayserispor'u konuk edecek. Ardından da Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Abdullah Avcı, bu 3 maçı çok kritik görüyor. Tecrübeli hoca, 14 günde oynayacakları 3 maçtan 9 puan elde etmeleri halinde, rüzgarı tam anlamıyla arkasına alacağını düşünüyor.

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