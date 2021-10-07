Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe planı

Geçen sezon 17. sırada aldığı takımı 4. yaptı, 2.08 ile kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaştı, deplasman rekoru kırdı... Abdullah hocanın şimdiki hedefi; Trabzonspor taraftarının önünde ilk büyük maçını kazanmak ve liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den almak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe planı
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07 Ekim 2021 11:09
Geldiği günden beri hem aldığı başarılı sonuçlar hem de oynattığı futbol ile Trabzonspor'un çehresini değiştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın tek eksiği; Akyazı'da derbi galibiyeti... Tecrübeli hoca, Milli ara dönüşü 17 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe maçında bu hasreti bitirmek istiyor.

Avcı, ezeli rakiplerini devirip liderlik koltuğuna geçerek, camiayı tam anlamıyla havaya sokmayı hedefliyor. Bu sezon evinde çıktığı Galatasaray maçında 2-0 geriden gelip mücadeleyi 2-2 bitiren Bordo-Mavililer, Avcı yönetiminde geçen sezon ise 4 derbi oynadı. Akyazı'da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Fırtına, deplasmanda Cim Bom'la 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş 'ı ise Vodafone Park'ta 2-1'lik skorla yendi.

Analizler başlıyor

Bugünden itibaren ekibiyle birlikte Fenerbahçe analizlerine başlayacak olan Abdullah hoca, oyuncularına da rakibi ezberletecek. Geçen sezon 17. sırada aldığı takımı 4. yapan, 2.08 ile kariyerinin en yüksek puan ortalamasına Trabzonspor'da ulaşan Avcı, 22 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisiyle kulüp rekoru kırmıştı.


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