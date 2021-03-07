Abdullah Avcı: 'Hata yapma lüksümüz yok!'

7 maçlık serisi mağlubiyetiyle sona eren Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirip yeniden zirve yarışına dahil oldu.



Karadeniz ekibinde gözler şimdi tamamen Alanyaspor maçına çevrildi. Karadeniz ekibi, yarın Akyazı'da saat 16.00'da ligin dişli ekibi Alanya'yı konuk edecek.



Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Güney temsilcisiyle berabere kalan Fırtına, son 10 maçlık periyoda bakıldığında ise rakibine karşı zorlanıyor.



Taraflar arasındaki bu karşılaşmaların 4'ünü Alanyaspor kazanırken, Trabzonspor'un 3 galibiyeti var. 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un çok tehlikeli bir rakip olduğunu oyuncularına anlatan teknik direktör Abdullah Avcı, konsantrasyon vurgusu yaptı.



'Yan toplara dikkat'



Rakibin önde baskı yaptığını belirten Avcı'nın, "Basit top kaybı kesinlikle istemiyorum. Hata yapma lüksümüz yok. 90 dakika boyunca aynı disiplinle oynamalıyız. Hem hücumda hem de savunmada birlikte hareket etmek önemli. Yan toplara da ayrıca dikkat edeceğiz" dediği öğrenildi.



