Abdullah Avcı, en iyi dönemini yaşıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un başında 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı.



Deneyimli teknik adam, Karadeniz devinin başında bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti.



Attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 50 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.38'lık puan ortalaması ise ulaştığı en yüksek ortalama oldu.





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