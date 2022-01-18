Abdullah Avcı, en iyi dönemini yaşıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'deki en iyi dönemini geçiriyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, en iyi dönemini yaşıyor
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18 Ocak 2022 12:46
Teknik direktör Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un başında 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı.

Deneyimli teknik adam, Karadeniz devinin başında bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti.

Attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 50 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.38'lık puan ortalaması ise ulaştığı en yüksek ortalama oldu.

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