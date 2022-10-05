AVCI'NIN MONACO PLANI

TAKIMA ÖZEL UYARI

AVCI'DAN MONACO MAÇINDA ROTASYON

Son 3 resmi maçını kazanan Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya döndü. Bordo-mavililer, Monaco ile gruptaki 3. maçına çıkacak. Deplasmandaki zorlu 90 dakika öncesi tüm planlar 3 puan üzerine yapılırken, teknik direktör Abdullah Avcı özellikle hücumda 3 yıldızına çok güveniyor.Yükselen formuyla takımı sırtlayan Bakasetas'ı yine 10 numara bölgesinde, rakip ceza sahasına yakın oynatacak olan Avcı, Yunan yıldızdan sık sık kaleyi yoklamasını istedi. Forvette Maxi Gomez'i pivot santrfor olarak kullanacak tecrübeli çalıştırıcı, Trezeguet'yi de gol bölgesine yakın konumlandıracak. Bu üçlüden ekstra sorumluluk almalarını isteyen Abdullah hoca, takım savunmasıyla ilgili de sürekli uyarılarda bulunuyor.Sezon başından beri yenilen bireysel hata kaynaklı golleri tekrar tekrar futbolcularına izleten Avcı, özellikle geriden pasla çıkarken kontrollü olmalarını ve zorlu deplasmanda sıfır riskle oynamaları gerektiğini takımına aktardı. Ben Yedder başta olmak üzere rakibin etkili isimleriyle ilgili de detaylı analizleri öğrencileriyle paylaşan başarılı taktisyen, duran toplar üzerine ekstra çalışmalar yaptırıyor.Teknik direktör Abdullah Avcı, son lig maçına göre 11'de ufak çaplı bir rotasyona hazırlanıyor. Trabzonspor'un teknik patronu sağ kanatta formsuz Abdülkadir Ömür'ün yerine sakatlığı geçen Djaniny Semedo ile maça başlamayı düşünüyor. Stoperde ise Vitor Hugo'nun yerine Denswil'in forma giyme ihtimali çok yüksek. Avcı, diğer bölgelerde ise aynı isimleri oynatacak. Monaco deplasmanında Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet ve Maxi Gomez'in oynaması bekleniyor.