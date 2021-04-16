Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta istediği golcüyü Trabzonspor'dan da talep etti

Transferlerin şimdiden bitirilmesi için yoğun baskı yapıyor. Avcı'nın gözüne kestirdiği golcülerden biri de Sporting'in Slovak oyuncusu Andraz Sporar...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta istediği golcüyü Trabzonspor'dan da talep etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2021 13:37
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takip ettiği bir başka oyuncu ise Braga'da kiralık oynayan Sporting'in Slovak oyuncusu Andraz Sporar… Mouseset, Sherif ve Kenan Karaman'ı izleyen Avcı, Sporar'ı da unutmadı.

Son dönemde Beşiktaş'la sürekli iş birliği yapan Portekiz ekibi, Braga'da 5 gol ve 4 asistle oynayan Slovak golcüyü siyah-beyazlılara önermişti. Sergen Yalçın'ın başka oyuncularda gözü olduğu için veto etti.

Ancak Avcı geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştırırken istediği Sporar'ın menajerler tarafından Beşiktaş'ın önüne getirilmesi üzerine Doğan'la bir görüşme yaptı. Sporar'ın transferi konusunda neler yapabilecekleri konusunda bilgi toplamasını talep etti.

Avcı, Beşiktaş'ta olmasa bile Trabzonspor'da Sporar'la çalışma fırsatı bulabilir.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.