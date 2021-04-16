Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta istediği golcüyü Trabzonspor'dan da talep etti

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takip ettiği bir başka oyuncu ise Braga'da kiralık oynayan Sporting'in Slovak oyuncusu Andraz Sporar… Mouseset, Sherif ve Kenan Karaman'ı izleyen Avcı, Sporar'ı da unutmadı.



Son dönemde Beşiktaş'la sürekli iş birliği yapan Portekiz ekibi, Braga'da 5 gol ve 4 asistle oynayan Slovak golcüyü siyah-beyazlılara önermişti. Sergen Yalçın'ın başka oyuncularda gözü olduğu için veto etti.



Ancak Avcı geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştırırken istediği Sporar'ın menajerler tarafından Beşiktaş'ın önüne getirilmesi üzerine Doğan'la bir görüşme yaptı. Sporar'ın transferi konusunda neler yapabilecekleri konusunda bilgi toplamasını talep etti.



Avcı, Beşiktaş'ta olmasa bile Trabzonspor'da Sporar'la çalışma fırsatı bulabilir.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



