Abdullah Avcı: 'Bazen sesimiz, tansiyonumuz çıkabiliyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Penaltıda sinirlendiğini kaydeden Avcı, "Zirve yarışı mı, her hafta... Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra 4 gün içinde zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bu nedenle oyun içi dalgalanmalar yaşadık. Bu maç eşik atlama maçıydı. Oyun iyi başladı, her şey elimizin altındaydı. Futbolda oyunun her anını doğru yaşayacaksın. Doğrulardan vazgeçmeyeceksin. Futbolda en tehlikeli an kendini rahat hissettiğin an. Taçtan penaltı oldu. Bazen sesimiz, tansiyonumuz çıkabiliyor. Bu deneyimden kaynaklıyor. Bugün ceza sahasına en fazla girdiğimiz maçlardan biriydi. Detayları da değerlendirmeliyiz. Günün sonunda bugün eşik olarak ne tarafa seyredeceğiz. O maçlardan biriydi. Kazandık, mutluyuz. Bu tarafına bakacağız." dedi.



Kazanarak devam etmek istediklerini belirten teknik adam, "Trabzonspor takımı, şehri her hafta yukarıda olur, yarışır. Hafta hafta gideceğiz. Daha 13 hafta var. Her maçı kazanmak planıyla, duygusuyla çıkmak zorundayız. Anları doğru oynamak zorundayız. Oyunda kopmalar oldu ama oyuncularım yine işin içine girdi. Taraftarlarımız yok, onlara armağan ediyoruz. Şehir destek oluyor bize. Oyuncularla bu yola devam. Güzel bir aileyiz. İnişler çıkışlar olacak ama kazanma alışkanlığı için bugün önemliydi. Oyunun bütününü doğru oynayan bir takım değiliz. İkinci yarıda rakip sayısı olarak üstün geliyor. 2-1 mağlup, 7-8 oyuncuyla geliyor. Savunmanın merkezi iyi. Oyuncularım cevap verdi ama ben detaycıyım, her an doğru olsun istiyorum. Abdülkadir Parmak yetenekli ve teknik oyuncu. Bizim topa daha fazla sahip olmamız gerek. Ankaragücü maçında Pereira atılınca kendi bana işaret etmişti sağ beki. Daha önce oynadı orada. Bence sonuç olarak 4 gün sonra kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.