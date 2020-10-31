Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ismi güçlü bir şekilde Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'a imza atmaya hazırlanıyor.



Tamer Tuna'nın arka arkaya gelen olumsuz sonuçlar sonrası ayrılmasının ardından Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Abdullah Avcı ile masaya oturdu. Deneyimli teknik adama geniş şartlar ve uzun vadeli bir proje kurma imkanı vereceğini ileten Ali Şafak Öztürk, Abdullah Avcı'yı ikna etmeyi başardı.



Gelecek hafta başında Antalya'ya geçmesi beklenen Abdullah Avcı, Antalyaspor için 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.



İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK!



İstanbulspor ve Galatasaray'da 1999-2004 yılları arasında altyapı koordinatörlüğü yapan Abdullah Avcı, 11 Ekim 2004'te Türkiye U17 Milli Takımı'nın başına geçti. U17 Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluk ve U17 Dünya Kupası'nda elde ettiği yarı final başarısıyla adını duyurdu.



Avcı, 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başına geçerek 5 yıl bu görevde kaldı ve A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü oldu. 2014'te yeni adı Başakşehir olan eski kulübüne geri dönen 57 yaşındaki teknik adam, 2019'da Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş'ta 27 maça çıkan Avcı, başarısız sonuçların ardından görevinden alındı.







