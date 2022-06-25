Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.



İsmi üç İstanbul takımıyla birlikte anılan Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe ile anlaşamasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi ancak Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray oldu...



TERCİHİ GALATASARAY OLDU



Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 27 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin aynısını yaptı. Siyah-beyazlılar, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus teklif etti. Konyaspor, bu teklifi kabul etti. Beşiktaş'ın teklifinin ardından Galatasaray da Konyaspor'un kapısını aynı teklifle çaldı. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ın da teklifini kabul etti. Ayrıca Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray'dan yana oldu.



GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELDİ



Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak olan Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a iniş yaptı. Abdülkerim, önce sağlık kontrolünden geçecek ve sonra 3+1 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak.



Bu arada Abdülkerim Bardakcı sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.





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