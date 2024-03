Abdoulaye Ba'dan Fenerbahçe itirafı!

2015-2016 yılında transfer olduğu Fenerbahçe 'de 1 yıl forma giyen ve savunmadaki mücadelesiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Senegalli stoper Abdoulaye Ba, sarı-lacivertli ekipteki dönemiyle ilgili Hürriyet'e özel bir röportaj verdi. Şimdilerde Portekiz 2.Lig ekibi CD Tondela'da kariyerini sürdüren Ba, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına da değindi."İspanya'da Rayo Vallecano ile çok iyi bir sezon geçirdikten sonra yaz transfer döneminde farklı takımlardan resmi transfer teklifleri aldım. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak için Türkiye'yi seçtim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce teknik direktör Vitor Pereira ile farklı kulüplerde çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Vitor Pereira, kişiliğimi ve yeteneklerimi en iyi şekilde takımın yararına nasıl kullanacağımı çok biliyordu.""Benim için Fenerbahçe formasını giymek, bir sembol olmaktan öte omuzlarda taşınacak bir hikayeydi. Her maç, seyir zevki vermek ve taraftarı memnun etmek için oynanacak bir finaldi. Fenerbahçe, benim oynadığım 18 maçta sadece 1 kez yenilmişti. Evet, orada daha fazla şansım olabilirdi ama geçmişi her zaman düşünemeyiz.""Birçok ülkede futbol oynadım ama tüm kariyerim boyunca daha önce Fenerbahçe'nin Stadyumu'ndaki gibi bir atmosfer görmedim. Bu duygu tarif edilemez çünkü eşsiz ve harikaydı. Şimdi düşündüğümde bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bir kez sarı-lacivert oldunuz mu bu duygu ömür boyu sürer.""Başkan Aziz Yıldırım, oyunculardan personele, kulüp bahçıvanından işçilere kadar herkese büyük saygı duyardı. Aziz Yıldırım, transfer olurken bana verdiği sözleri tuttu ve taahhütlerini her hâlükârda yerine getirdi. Özel bir maç; farklı bir yaklaşımı, tutumları ve kararları hak eder. Çünkü Galatasaray, Beşiktaş ya da Trabzonspor'a karşı oynamak Türkiye'de normal bir maç olarak adlandırılamaz. Aziz Yıldırım, bu özel maçlarda soyunma odamızda her zaman vardı ve oraya geldiği andan itibaren olumlu bir atmosfer oluyordu. İyi bir akıl hocasıydı, bir babaydı ve bana her zaman saygılı davranırdı. Bu, Fenerbahçe'de oynadığım 1 senede ona dair sahip olduğum imajdı.""Takımda o dönem güçlü bir uyum oluşturmak ve sahada oyuncular arasında kuvvetli ilişkiler kurmak için zamana ihtiyacımız vardı. Çünkü yeni oyuncularla bir takım kurmak her zaman kolay değildir. Bunun yanında acil bir şekilde sonuç alma baskısı da vardı. O yıl Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kazanacak çok iyi oyuncularımız ve takımımız vardı ama ne yazık ki hiçbir şey kazanamadık. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elendik. Daha sonra UEFA Kupası'nda da elendik ama Süper Lig'de iyi bir gidişatımız vardı. Ocak ayına kadar sakatlığımla birlikte savunmada bir zayıflık ve istikrarsızlık yaşadık. O dönem neredeyse her maç gol yedik. Bu yüzden hızımızın düşmesiyle rakiplerimiz Süper Lig'de önümüze geçme avantajını daha iyi kullandı. Futbol böyle bir şeydir, hiçbir şey önceden hesaplanamaz. Benim kişisel düşünceme göre en iyi yapabileceğimiz şeylere çok fazla odaklanmak yerine rakiplerimizin performansına odaklandık. Maalesef Süper Lig şampiyonu olarak sezonu kupayla bitirme şansımız olmadı ve başarısız olduk. Kariyerimde beni en çok etkileyen yenilgi bu oldu. Bunu şimdi bile düşünüyor, unutamıyorum. Kaçırdığımız o şampiyonluk hala canımı acıtıyor.""Kadıköy'de taraftarlarla dolu bir ortamda oynamak hayatın bana verdiği en güzel hediyeydi. Bu deneyimi yaşamamda emeği geçen tüm teknik kadroya ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Başkan Aziz Yıldırım maç başlamadan önce soyunma odasına inerek bizlerle birlikte atmosferi yaşadı ve deyim yerindeyse o gece savaşacak askerleri görmek istedi. Aziz Yıldırım, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı kaybetmeyeli 15 yıl olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de oynamak gerçekten başka bir seviyeydi.""Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün şampiyonluklar kazanma ve en büyük turnuvalarda yer alma geleneği var. Eğer yıllar geçip de kupa kazanamazlarsa takımda baskı artar. Takım içinde yaşanan bu stres normaldir.""Bu sezon Fenerbahçe'deki kadronun mükemmel ve tecrübeli oyuncularla dolu, eksiksiz ve iyi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin tarih yazma şansı var. Her şeyden önce bizim gibi başarısız bir sezon geçirmeme şansları var. Çünkü taraftarlar ve bu kulüp için ölebilecek Fenerbahçeli futbolcuların, bu yıl şampiyon olarak bu heyecanın tadını çıkarması ve gelişmeyi sürdürmesi gerekiyor."