Abdoulay Diaby Belçika'ya döndü

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Abdoulay Diaby, yeniden Belçika'ya döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Abdoulay Diaby Belçika'ya döndü
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18 Ocak 2021 18:20
29 yaşındaki Abdoulay Diaby, Belçika Ligi'ne geri döndü. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, bu sezon da Getafe'ye kiralandı.

La Liga ekibinde göze giremeyen Diaby, bu sezon sadece 3 maça çıkabildi ve Anderlecht'in yolunu tuttu. 

ANDERLECHT'E KİRALIK GİTTİ

Abdoulay Diaby, Anderlecht'le görüşmeler yapıyordu. Diaby, sezon sonuna kadar Sporting Lizbon'dan kiralandı. Forvet oyuncusunun ayrıca sözleşme sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Bonservisi Sporting Lizbon'da olan oyuncu, Anderlecht'in forvet hattında alternatif sayısını artırması için kadroya katıldı. 

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta olan Diaby, çıktığı 31 Süper Lig maçında 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Diaby, daha önce Belçika'da Brugge ve Mouscron formalarını terletti.



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