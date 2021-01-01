ABD Milli Takımı'nda, koç Popovich'in yerini Kerr alabilir!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr'ün, ABD Milli Takımı'nın koçu olarak Gregg Popovich'in yerini alması beklenen favori aday olduğu açıklandı.



Miami Heat koçu Erik Spoelstra'nın da adaylardan biri olduğu, ancak milli takım koçluk kadrosunda önceden deneyime sahip olmadığından ötürü, bu iş için gereken ön koşulu karşılamadığı iddia edildi.



Kerr, Tokyo Olimpiyatlarında altın madalyayı kazanan ABD takımında, Popovich'in asistanlığı görevini üstlenmişti.



Bu karar, ABD Milli takımının yönetim direktörü Grant Hill'in, Jerry Colangelo'nun yerini almasından bu yana takım için alacağı ilk karar olacak.



