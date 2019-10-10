A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu yedinci maçında cuma günü karşılaşacağı Arnavutluk ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'de 7. maç

İlk maç 1970'te

Türkiye-Arnavutluk maçları

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 22.03.2019 İşkodra Avr.Şam.Ele.Gru. 2-0 13.11.2017 Antalya Özel 2-3 12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1-0 26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2-0 25.04.2001 Gaziantep Özel 0-2 21.01.1998 Antalya Özel 1-4 28.03.1985 Tiran Özel 0-0 11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1-1 27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1-0 14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0-3 13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2-1

Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5'ini kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 5'i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019'da Arnavutluk'ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı.Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul'da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 26 Mart 2005'te İnönü Stadı'nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi.İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-1 kazandı.Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.