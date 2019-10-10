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A Milliler, Arnavutluk'a zorlanıyor

İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 11 maçta Türkiye 5, Arnavutluk 4 galibiyet elde etti. Türkiye, bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü

Kaynak: AA
A Milliler, Arnavutluk'a zorlanıyor
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10 Ekim 2019 13:20
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu yedinci maçında cuma günü karşılaşacağı Arnavutluk ile 12. kez karşı karşıya gelecek.
Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5'ini kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. 

Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 5'i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019'da Arnavutluk'ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.  

Türkiye'de 7. maç

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı.

Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul'da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 26 Mart 2005'te İnönü Stadı'nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı. 

İlk maç 1970'te

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-1 kazandı. 

Türkiye-Arnavutluk maçları

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: 

 Tarih  Yer  Organizasyon  Sonuç
 22.03.2019  İşkodra  Avr.Şam.Ele.Gru.   2-0
 13.11.2017  Antalya  Özel  2-3
 12.10.2005   Tiran  Dün.Kup.Ele.Gru.   1-0
 26.03.2005   İstanbul  Dün.Kup.Ele.Gru.   2-0
 25.04.2001   Gaziantep  Özel  0-2
 21.01.1998   Antalya  Özel  1-4
 28.03.1985   Tiran  Özel  0-0
 11.05.1983   Tiran  Avr.Şam.Ele.Gru.   1-1
 27.10.1982   İzmir  Avr.Şam.Ele.Gru.   1-0
 14.11.1971   Tiran  Avr.Şam.Ele.Gru.   0-3
 13.12.1970  İstanbul  Avr.Şam.Ele.Gru.   2-1
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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