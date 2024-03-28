A Milli Takım'da kaleci ve santrfor sorunu!

İkinci hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 kaybeden A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı tartışma konusu oldu. Kanat oyuncusu olan Kenan Yıldız'ın forvette başladığı maç sonrası Vincenzo Montella, iki soruna çözüm arıyor.



Türkiye A Milli Futbol Takımı, Salı günü deplasmanda Avusturya ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Milliler, sahadan 6-1'lik skorla mağlup ayrılırken, gösterilen performans Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi birçok soru işareti doğurdu.



Macaristan ile oynanan maçta kalede Mert Günok'a şans veren Vincenzo Montella, bu kez Uğurcan Çakır ile sahaya çıktı. Uğurcan Çakır'ın yediği gollerdeki hataları, EURO 2024'e 79 gün kala teknik ekibi yeni bir kaleci arayışına soktu. İtalyan çalıştırıcı, Mert Günok ve Uğurcan Çakır isimlerini ilk 11'de düşünmüyor.



TEK GOL PENALTIDAN GELDİ



Önce Macaristan'a 1-0, sonrasında Avusturya'ya 6-1 kaybeden Türkiye, tek golünü Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısından kaydetti. Hücum aksiyonlarında tehlike yaratsa da sonuca gidemeyen Milliler, golcü oyuncu anlamında da eksik kalmış durumda. Macaristan maçı öncesi Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, A Milli Takım kadrosundan çıkartılarak Ümit Milli Takım'a gönderilmişti. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor. Semih Kılıçsoy'un EURO 2024'te kadroda olması bekleniyor. Öte yandan İtalyan hoca, milli oyuncuları yakından takip etmeyi sürdürecek.



ONUN OYNAMAYA İHTİYACI VAR



Macaristan maçında oyuna 61'inci dakikada dahil olan Arda Güler, Avusturya karşılaşmasına ilk 11'de başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'in genç yıldızı için "Arda Güler, çok büyük bir yetenekten bahsediyoruz. Geçmişte bunu kanıtladı. Oynamaya ihtiyacı var. İyi bir performans göstererek, kulübünde de daha fazla oynama fırsatı olsun isterim" ifadelerini kullandı.



Arda Güler, EURO 2024 öncesinde heyecan yaratan isimlerden biri. Başarılı futbolcunun şampiyonada ilk 11'de şans bulup bulamayacağı ise belirsiz. Vincenzo Montella, kendi takımlarında daha fazla süre alabilen oyuncularla oynamak istiyor.



