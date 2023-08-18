A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ı yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Sırbistan'ı mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ı yendi
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18 Ağustos 2023 23:41
2023 CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakadan ay-yıldızlılar, 26-24, 25-22, 17-25, 14-25 ve 15-12'lik setlerle galip ayrıldı.

Milliler, son hazırlık maçında Cumartesi günü saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bir kez daha Sırbistan ile karşılaşacak.

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