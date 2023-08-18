A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ı yendi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakadan ay-yıldızlılar, 26-24, 25-22, 17-25, 14-25 ve 15-12'lik setlerle galip ayrıldı.
Milliler, son hazırlık maçında Cumartesi günü saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bir kez daha Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakadan ay-yıldızlılar, 26-24, 25-22, 17-25, 14-25 ve 15-12'lik setlerle galip ayrıldı.
Milliler, son hazırlık maçında Cumartesi günü saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bir kez daha Sırbistan ile karşılaşacak.