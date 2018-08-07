A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ve Slovenya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre elemelerde ikinci tur I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda son Avrupa şampiyonu Slovenya ile karşılaşacak milli takımın 19 kişilik aday kadrosu belirlendi.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu 13 Ağustos'ta İstanbul'da kampa girecek. Hazırlıkların ikinci ayağı için 19 Ağustos'ta Slovenya'ya gidecek milliler, çalışmalarını 30 Ağustos'tan itibaren İstanbul'da sürdürecek.Milliler 7-8 Eylül tarihlerinde Almanya'da, ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya'nın yer aldığı özel bir turnuvada mücadele edecek, ardından hazırlıklarını 10-13 Eylül'de Ankara'daki kampla tamamlayacak.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenör Ufuk Sarıca tarafından belirlenen 19 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ömer Faruk Yurtseven (Georgetown University), Doğuş Balbay, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel (Banvit), Scottie Vilbekin (Maccabi FOX), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (Galatasaray), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Metin Türen (Türk Telekom), Berkan Durmaz (TOFAŞ), Semih Erden.