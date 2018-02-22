A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'te

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçı için İsveç'e geldi.



Ay-yıldızlı ekip, özel uçakla başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na ulaşırken, buradan konaklayacağı otele geçti.



Milli takım için havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kafile, daha önce yapılan bildirimler nedeniyle pasaport kontrolüne sokulmadan, direkt olarak ayrı bir kapıdan havalimanından çıkarıldı.



Ayrıca, milli takımın konakladığı otel içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.



A Milli Takım, yarın TSİ 21.00'de Hovet Arena'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.



