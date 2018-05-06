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69 kişilik 2018 Draft Combine listesi belli oldu

2018 NBA Draft Combine listesi belli oldu.

2018 NBA Draft Combine listesi belli oldu.

Katılmayı bekleyen önemli isimler arasında, Texas A&M pivotu Robert Williams'ın yanı sıra 1 numaralı sıradan seçilmek için yarışan DeAndre Ayton ve Luka Doncic de yer alıyor. Doncic şu anda EuroLeague playoff'larında mücadele ediyor.

Combine, 16-20 Mayıs arası Chicago'da düzenlenecek.

İşte katılacakların tam listesi:

Rawle Alkins

Grayson Allen

Kostas Antetokounmpo

Udoka Azubuike

Marvin Bagley III

Mohamed Bamba

Jaylen Barford

Keita Bates-Diop

Tyus Battle

Brian Bowen II

Mikal Bridges

Miles Bridges

Bruce Brown Jr.

Troy Brown Jr.

Jalen Brunson

Tony Carr

Jevon Carter

Wendell Carter

Hamidou Diallo

Donte DiVincenzo

Trevon Duval

Jacob Evans

Bruno Fernando

Melvin Frazier Jr.

Shai Gilgeous-Alexander

Devonte Graham

Devon Hall

Jaylen Hands

Kevin Hervey

Aaron Holiday

Kevin Huerter

Chandler Hutchison

Jaren Jackson Jr.

Justin Jackson

Alize Johnson

George King

Kevin Knox

Sagaba Konate

Caleb Martin

Cody Martin

Yante Maten

Brandon McCoy

De'Anthony Melton

Chimezie Metu

Shake Milton

Sviatoslav Mykhailiuk

Malik Newman

Josh Okogie

Jontay Porter

Michael Porter Jr.

Billy Preston

Jerome Robinson

Mitchell Robinson

Collin Sexton

Landry Shamet

Anfernee Simons

Zhaire Smith

Omari Spellman

Khyri Thomas

Gary Trent Jr.

Allonzo Trier

Jarred Vanderbilt

Moritz Wagner

Lonnie Walker

PJ Washington

Austin Wiley

Kris Wilkes

Kenrich Williams

Trae Young


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