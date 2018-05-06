69 kişilik 2018 Draft Combine listesi belli oldu

2018 NBA Draft Combine listesi belli oldu.



Katılmayı bekleyen önemli isimler arasında, Texas A&M pivotu Robert Williams'ın yanı sıra 1 numaralı sıradan seçilmek için yarışan DeAndre Ayton ve Luka Doncic de yer alıyor. Doncic şu anda EuroLeague playoff'larında mücadele ediyor.



Combine, 16-20 Mayıs arası Chicago'da düzenlenecek.



İşte katılacakların tam listesi:



Rawle Alkins



Grayson Allen



Kostas Antetokounmpo



Udoka Azubuike



Marvin Bagley III



Mohamed Bamba



Jaylen Barford



Keita Bates-Diop



Tyus Battle



Brian Bowen II



Mikal Bridges



Miles Bridges



Bruce Brown Jr.



Troy Brown Jr.



Jalen Brunson



Tony Carr



Jevon Carter



Wendell Carter



Hamidou Diallo



Donte DiVincenzo



Trevon Duval



Jacob Evans



Bruno Fernando



Melvin Frazier Jr.



Shai Gilgeous-Alexander



Devonte Graham



Devon Hall



Jaylen Hands



Kevin Hervey



Aaron Holiday



Kevin Huerter



Chandler Hutchison



Jaren Jackson Jr.



Justin Jackson



Alize Johnson



George King



Kevin Knox



Sagaba Konate



Caleb Martin



Cody Martin



Yante Maten



Brandon McCoy



De'Anthony Melton



Chimezie Metu



Shake Milton



Sviatoslav Mykhailiuk



Malik Newman



Josh Okogie



Jontay Porter



Michael Porter Jr.



Billy Preston



Jerome Robinson



Mitchell Robinson



Collin Sexton



Landry Shamet



Anfernee Simons



Zhaire Smith



Omari Spellman



Khyri Thomas



Gary Trent Jr.



Allonzo Trier



Jarred Vanderbilt



Moritz Wagner



Lonnie Walker



PJ Washington



Austin Wiley



Kris Wilkes



Kenrich Williams



Trae Young



