31 yaşında yeniden başlayan bir kariyer; Enner Valencia

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcüsü, Enner Valencia kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Süper Lig'de sahne aldığı 12 maçta 13 gol atıp, 4 asist yaparken, bugüne kadar oynadığı Dünya Kupası müsabakalarında ülkesi adına 4 maçta 5 gol attı. 2014 Brezilya'da takımı adına 3 maça çıkarken 3 golü ağlara bırakmıştı.



ADA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ



Valencia 3 yıldır Fenerbahçe'de futbol oynamasına rağmen bunun ilk iki senesini ciddi sakatlıklar ile geçirdi. Erol Bulut'un alınması için ısrarcı olduğu Enner Valencia, dört yılını İngiltere'de futbol oynayarak geçirmiş, Ada'da gol beklentisi olarak isteneni verememişti. West Ham ve Everton formalarını giyen, kısa bir süre İngiltere Championship'te de oynayan Ekvatorlu forvet, 2014 yılında yaklaşık 13.8 milyon euro karşılığında West Ham'a transfer olduğunda takımla ilgili Yeşil Sokak Holiganları filmi dışında fazla bir şey bilmiyordu.



West Ham'da işler ilk başlarda istediği gibi gidiyordu. Hull City'ye karşı ilk 11 oynadığı maçta bir gol atmış onu, Burnley ve Stoke City karşısında tabela değiştiren müsabakalar izlemişti. Ancak daha sonra hem geçirdiği sakatlıklar hem de mücadeleci yapısına karşı Ada futbolunun sertliği Valencia'yı bu kulvarda başarılı olmasını engelledi. 2014-2017 yılları arası geçen İngiltere macerasının ardından Meksika ekiplerinden Tigres'in yolunu tuttu.



EN GOLCÜ DÖNEMİ FENERBAHÇE'DE



Valencia burada yeniden goller atarak özgüvenini topladı. Meksika ekibi ile 118 maça çıktı, 34 gol attı 14 asist yaptı. Valencia profesyonel kariyerinin en golcü dönemini geçireceği Fenerbahçe'ye transfer olacağı gün ise hayatının şoklarından birini yaşadı. Güney Amerika ülkelerinde asayişin sağlanması her zaman bir mesele olmuştur. Özellikle ne kadar para kazandıkları bilinen futbolcular suç çetelerinin her zaman hedefinde.



Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, 17 Ağustos 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Olay sonrası Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia'nın eşi, "8 kişi, silahlarla eve girdi. Bağırdılar, çağırdılar. Ben dışarıdaydım, kendimi nehre doğru attım. Eşimi bir kamyonete bindirip götürdüler, çok korkutucuydu" dedi.



VEDAT MURIQI'İN KOLTUĞU



Erol Bulut, Alanyaspor'daki parlak döneminin ardından oldukça geniş bir Fenerbahçe kadrosuna gelirken, Vedat Muriç'in eksiğini dolduracak bir santrafor bütün camianın beklentisiydi. Bonservis bedelsiz transfer edilen Valencia neredeyse sıfır beklenti ile Fenerbahçe'ye geldi. Bulut onu ağırlıklı olarak kanatta kullandı, Alanyaspor'un başındayken de Valencia'yı almak istemiş ancak transfer başarılı olmamıştı. 2020-2021 sezonunun devamında Emre Belözoğlu'nun dümeni almasıyla Valencia santrafor oynamaya başladı. Santrafor oynadığı son 8 maçta, 6 gol atıp 3 asist yapmıştı. Valencia hakkında önemli bir detay ise Fenerbahçe ile sözleşmesinin bu yaz sona eriyor olması.



Enner Valencia Fenerbahçe forması ile çıktığı 90 maçta, 41 gol attı, 14 asiste imza attı.









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