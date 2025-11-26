26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için ilk iki aşamada satışa çıkan yaklaşık 2 milyon bilet, 212 ülkeden taraftarlar tarafından satın alındı. En fazla bileti ev sahibi ülkeler alırken, üçüncü satış dönemi 11 Aralık'ta başlayacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.
 
FIFA'nın açıklamasına göre ilk iki etapta satışa sunulan 2 milyona yakın bilet, 212 ülkeden futbolsever tarafından alıcı buldu.
 
Ön satış aşamasında en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, Kolombiya, İspanya, Arjantin ile Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu.
 
Kupa için üçüncü etap bilet satışları ise 11 Aralık'ta başlayacak.
 
Şu ana kadar 42 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
