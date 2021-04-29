2021-22 sezonu için TFF'den resmi açıklama

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
2021-22 sezonu için TFF'den resmi açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2021 15:13
TFF, Süper Lig'in 2021/22 sezonunun 13 Ağustos 2021'de başlayıp, sezonun 23 Mayıs 2022'de sona ereceğini açıkladı

İşte yapılan resmi açıklama...

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.