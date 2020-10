20 Ekim Salı günü için Şampiyonlar Ligi iddaa bankoları

Şampiyonlar Ligi yeniden başlıyor! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası, grup maçlarıyla 2020-2021 sezonuna start veriyor. Sporx iddaa ekibi, 20 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşmaları sizler için değerlendirdi ve bankolarını hazırladı. Bol şanslar...



LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Tabi ilk başta gruba bakacak olursak açıkçası bizim adımıza şanssız kura olduğunu söylememiz gerekir. PSG, Man Utd. Ve Leipzig gibi Avrupa'nın en önde gelen kulüpleri ile mücadele edecek olan Okan Buruk ve öğrencilerinin işi hiç kolay değil. Yine de bu tarz maçlarda ve bu seviyede her şeyin olabileceğine inancımız tam. Nagelsmann'ın Leipzig'i özellikle hücum hattıyla dikkat çekerken özellikle sahasında çok saldırgan oynayan bir takım. Ben Almanya'da gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2,5 üst seçimi ideal duruyor.



MUHTEMEL 11'LER



Leipzig: Gulacsi Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, T. Adams, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen



Başakşehir: Mert Günok, Junior Caicara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can, Deniz Türüç, Demba Ba



PSG - M. UNITED



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı bu grupta çok güzel maçlar oynanacağını düşünüyorum. Elbette özellikle PSG gerek kadro kalitesi gerekse tecrübeli kadrosu ile grupta ön plana çıksa da hem Leipzig hem de Manchester United kolay lokma değiller. Elbette temennimiz Başakşehir'in de grubun sürpriz takımı olması ve hepimizin yüzünü güldürmesi. Ancak kabul etmek gerekir ki bu grupta işimiz kolay değil. Maça gelecek olursak ben iki takımın da gol bulabilecek kaliteye sahip olduğuna inanıyorum. KG Var seçimi ideal tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



PSG: Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Marquinhos, Rafinha; Di Maria, Neymar, Mbappe



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Telles; Matic, Pogba; Mata, Fernandes, Rashford; Martial



BARCELONA - FERENCVAROS



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Grubun genel görünümüne bakıldığında Barcelona ve Juventus ağır favori gibi gözükseler de açıkçası Lucescu ve Rebrov gibi ülkemizde görev yapmış iki ismin bu gruba renk katacaklarını düşünüyorum. Barcelona için sezon öncesi yaşanan krizler sonrası bence kolay bir yıl olmayacak. Messi ve arkadaşlarının mutlaka tam performans göstermeleri gerekiyor yoksa ciddi sürprizlerle karşılaşabilirler. Elbette Macarlar güç ve kapasite olarak Nou Camp'tan kolay kolay puanla dönemezler. Oran adına size ilk yarı 1 seçimini öneriyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Firpo; Busquets, De Jong; Fati, Coutinho, Griezmann; Messi



Frencvaros: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister; Kharatin, Somalia; Nguen, Siger, Zubkov; Uzuni



CHELSEA - SEVILLA



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Chelsea sahasında Sevilla'yı konuk edecek. İki takımda bu sene liglerine istediği başlangıcı yapamadı. Chelsea, isimli ve pahalı transferlerine rağmen istenilenin uzağında. Werner, Havertz, Chilwell, Ziyech gibi transferlere rağmen ilk 5 maçlarında sadece 2 kere kazanabildiler. Son olarak da 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada uzatma dakikalarında yedikleri golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldılar. Sevilla'da da durum farklı değil. 4 maçta sadece 2 kez kazanabildiler. Çıktıkları son 2 maçtan sadece 1 puan alabildiler. Bu maç öncesinde konuk ekipte Escudero sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Chelsea'de ise önemli bir eksik yok. Sevilla büyük takımlara karşı nasıl oynanacağını iyi biliyor. Bu sene bunu Bayern Münih ve Barcelona maçlarında gösterdiler. Chelsea iç sahada da olsa çok güven vermiyor. Karşılıklı gol var oynamak mantıklı.



MUHTEMEL 11'LER



Chelsea: Kepa- James, Christensen, Silva, Chilwell, Jorginho, Kante, Ziyech, Havertz, Mount, Werner



Sevilla: Bounou- Navas, Gomez, Carlos, Acuna, Fernando, Rakitic, Jordan, Suso, Ocampos, Jong



LAZIO - DORTMUND



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Lazio sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. İtalyan ekibinde işler yolunda gitmiyor. Çıktıkları son 3 maçta sadece 1 puan alabildiler. Bu 3 maçta kalelerinde 8 gol görürlerken sadece 2 gol atabildiler. Dortmund ise Freiburg'un ardından deplasmanda Hoffenheim'i de mağlup etmeyi başardı. Milli aranın ardından rakiplerini tek golle geçmeyi başardılar. Lazio'da Felipe, Lulic, Lazzari, Pereira ve Escalante sakatlıkları sebebic, Lazzari, Pereira ve Escalante sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacak. Dortmund'da ise Schulz, Schmelzer, Zagadou, Piszczek ve Akanji'nin forma giymesi beklenmiyor. Hazard'ın durumu da maç saatinde netlik kazanacak. Lazio son haftalarda oldukça formsuz. Dortmund iyi yolda. Banko kuponlarda 02ç yerini alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Lazio: Strakosha- Patric, Acerbi, Radu, Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Marusic, Correa, Immobile



Dortmund: Bürki- Meunier, Emre Can, Hummels, Guerreiro, Delaney, Witsel, Reyna, Reus, Sancho, Haaland



DİNAMO KİEV - JUVENTUS



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Dinamo Kiev sahasında Juventus'u konuk edecek. Konuk Juventus, milli maçlar öncesi ve sonrasında çıktığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Pirlo'nun henüz istediklerini sahaya yansıtabildiğini düşünmüyorum. Hücum hattında genç isimlere şans veriyor. Potansiyelli isimler ancak şu anda bunu başarabilecekler mi göreceğiz. Bunun yanında koronavirüse yakalanan Ronaldo bu maçta da forma giyemeyecek. Kiev ise liginin lideri. 6 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ettiler. Bu maçta da kolay kolay teslim olmayacaklardır. Juventus hafta sonunda Crotone karşısında vasatı aşamadı. Kiev kolay bir rakip değil. Juve'nin takılması şaşırtmaz. Ancak öncelikli önerim 2.5 altı olacak.



MUHTEMEL 11'LER



Dinamo Kiev: Bushchan- Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev, Buyalskiy, Sydorchuk, Rodrigues, Shaparenko, Pena, Supriaga



Juventus: Szczesny- Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Frabotta, Kulusevski, Chiesa, Morata