15 yaşındaki okçu Azra Özdemir'in hedefi ay-yıldızlı forma

15 yaşındaki Azra Özdemir

, babasının tavsiyesiyle 4 yıl önce tanıştığı okçuluk sporunda, İstanbul'da 2019'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Okçular Vakfı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik, 2018'de de Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren, günde en az 150 ok atışı gerçekleştirerek ay-yıldızlı formaya ulaşabilmek için ter döküyor.Rakiplerini geride bırakıp Türkiye genelinde kendi yaş kategorisinde ilk 8'e girerek teknik gelişim kampına çağırılan'nın hedefi, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.Özdemir, AA muhabirine, okçuluğun güç gerektiren bir spor olduğunu, disiplinli ve kararlı atışlarla hedefine ulaşmak istediğini söyledi.Hedefleri vuruncaya kadar zorlu eğitimlerden geçtiklerini belirten, "Okçuluk hem zihinsel hem de fiziksek olarak zorlayıcı bir spor. Bu sporu çok çabalayarak ve çalışarak yapıyoruz. Okçuluk öz güvenimi artırıyor ve ok atışlarım daha iyi hale geliyor." diye konuştu., milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü örnek aldığını belirterek, şunları kaydetti:"Yasemin abla ve Mete ağabeyi kendime örnek alıyorum, onların ok atarken yaptıkları teknikleri izliyorum, yarışmalardaki tavırlarını gözlemliyorum. İleride milli takıma girip ay-yıldızlı formayla dünyaya sesimizi duyurmak istiyorum. Mete ağabeyim ve Yasemin ablam gibi tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum."Antrenör Akın Eskitütüncü de'nın uyumlu ve disiplinli olduğunu, genç sporcunun başarılı sonuçlara ulaşacağına inandığını ifade etti.