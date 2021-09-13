1. Lig'de haftanın görünümü

1. Lig'de dördüncü hafta maçları tamamlanırken, Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de haftanın görünümü
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13 Eylül 2021 22:50
TFF 1. Lig'in dördüncü haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Tuzlaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de dördüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Eyüpspor-Denizlispor: 0-2

Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Adanaspor-Menemenspor: 6-2

Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: 2-0

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-0

Altınordu-Bursaspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-1

Puan durumu

  O G B M A Y Av. Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 4 4 0 0 11 0 11 12
2.TUZLASPOR 4 3 1 0 8 3 5 10
3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 4 3 0 1 8 4 4 9
4.EYÜPSPOR 4 3 0 1 8 5 3 9
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 3 0 1 4 3 1 9
6.MKE ANKARAGÜCÜ 4 2 2 0 6 1 5 8
7.YILPORT SAMSUNSPOR 3 2 0 1 5 2 3 6
8.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 4 2 0 2 3 3 0 6
9.ADANASPOR 4 1 2 1 7 5 2 5
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4 1 1 2 4 5 -1 4
11.ALTINORDU 4 1 1 2 4 8 -4 4
12.KOCAELİSPOR 4 1 1 2 1 5 -4 4
13.İSTANBULSPOR 3 1 0 2 6 6 0 3
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
15.BALIKESİRSPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3
16.DENİZLİSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
17.MENEMENSPOR 4 1 0 3 4 11 -7 3
18.BURSASPOR 4 0 1 3 3 7 -4 1
19.GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 2 9 -7 1
5. hafta programı

TFF 1. Lig'de 5. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

14 Eylül Salı:

16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15 Eylül Çarşamba:

17.00 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bitci Timsah Park)

20.00 Menemenspor-Manisa (Menemen İlçe)

16 Eylül Perşembe:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor (Kocaeli)

20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


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