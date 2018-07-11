...Ve Guti ve İlhan Mansız, Beşiktaş kampına katıldı

Beşiktaş'ta Guti Hernandez ve İlhan Mansız resmen göreve başladı.
İspanyol efsane 1 hafta önce La Liga devi Real Madrid'e teşekkür etmiş ve birkaç gün içinde Beşiktaş'taki görevine başlayacağını bizzat ilan etmişti.
Diğer yardımcı antrenör İlhan Mansız da siyah-beyazlıların Avusturya kampına katıldı.
ŞENOL GÜNEŞ, İLHAN MANSIZ VE GUTİ'DEN İLK AÇIKLAMALAR;
Şenol Güneş, açıklamalarında Guti ile İlhan Mansız'a teşekkür etti ve, ''Eski futbolcularımız, yeni antrenör arkadaşlarımız. Her ikisinin marka değerini iyi biliyoruz. Beşiktaş'a katkı yapmak için bizimle beraber olacaklar. Her ikisine de hayırlı olsun, hoşgeldin diyorum.'' dedi.
Dünyaca ünlü İspanyol antrenör Guti ise büyük bir hoca ile çalışacağını dile getirdi ve Şenol Güneşten çok şey öğreneceğini söyledi, "Çok mutluyum. Kulüp bana bir şans daha verdi. Bir daha burada olmaktan mutluyum. Büyük bir hocayla çalışacağım. Farkındayım. Ondan çok şeyler öğrenip kulübe yardımcı olacağım."
YUVAMA GERİ DÖNDÜM
Beşiktaş'ın eski golcüsü ve yeni antrenörlerinden İlhan Mansız ise, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yuvama geri döndüm. Şenol Hoca'ya çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda Şenol Hoca ile birlikte çalıştık. Ondan çok şey öğreneceğim. Guti de 4 sene Real Madrid'de görev yapmış. Guti'den de çok şey öğreneceğim." dedi.
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İspanyol efsane 1 hafta önce La Liga devi Real Madrid'e teşekkür etmiş ve birkaç gün içinde Beşiktaş'taki görevine başlayacağını bizzat ilan etmişti.
Diğer yardımcı antrenör İlhan Mansız da siyah-beyazlıların Avusturya kampına katıldı.
ŞENOL GÜNEŞ, İLHAN MANSIZ VE GUTİ'DEN İLK AÇIKLAMALAR;
Şenol Güneş, açıklamalarında Guti ile İlhan Mansız'a teşekkür etti ve, ''Eski futbolcularımız, yeni antrenör arkadaşlarımız. Her ikisinin marka değerini iyi biliyoruz. Beşiktaş'a katkı yapmak için bizimle beraber olacaklar. Her ikisine de hayırlı olsun, hoşgeldin diyorum.'' dedi.
Dünyaca ünlü İspanyol antrenör Guti ise büyük bir hoca ile çalışacağını dile getirdi ve Şenol Güneşten çok şey öğreneceğini söyledi, "Çok mutluyum. Kulüp bana bir şans daha verdi. Bir daha burada olmaktan mutluyum. Büyük bir hocayla çalışacağım. Farkındayım. Ondan çok şeyler öğrenip kulübe yardımcı olacağım."
YUVAMA GERİ DÖNDÜM
Beşiktaş'ın eski golcüsü ve yeni antrenörlerinden İlhan Mansız ise, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yuvama geri döndüm. Şenol Hoca'ya çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda Şenol Hoca ile birlikte çalıştık. Ondan çok şey öğreneceğim. Guti de 4 sene Real Madrid'de görev yapmış. Guti'den de çok şey öğreneceğim." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın