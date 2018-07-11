...Ve Guti ve İlhan Mansız, Beşiktaş kampına katıldı

ŞENOL GÜNEŞ, İLHAN MANSIZ VE GUTİ'DEN İLK AÇIKLAMALAR;

Beşiktaş'ta Guti Hernandez ve İlhan Mansız resmen göreve başladı.İspanyol efsane 1 hafta önce La Liga devi Real Madrid'e teşekkür etmiş ve birkaç gün içinde Beşiktaş'taki görevine başlayacağını bizzat ilan etmişti.Diğer yardımcı antrenör İlhan Mansız da siyah-beyazlıların Avusturya kampına katıldı.Şenol Güneş, açıklamalarında Guti ile İlhan Mansız'a teşekkür etti ve,dedi.Dünyaca ünlü İspanyol antrenör Guti ise büyük bir hoca ile çalışacağını dile getirdi ve Şenol Güneşten çok şey öğreneceğini söyledi,Beşiktaş'ın eski golcüsü ve yeni antrenörlerinden İlhan Mansız ise,dedi.