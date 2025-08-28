28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Curry: "35 yaş üstü çekirdeğimiz hâlâ şampiyonluğa oynayabilir"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımın yaş ortalaması yükselen çekirdeğiyle hâlâ zirveye oynayabileceklerine inanıyor.

calendar 28 Ağustos 2025 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry: '35 yaş üstü çekirdeğimiz hâlâ şampiyonluğa oynayabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımın yaş ortalaması yükselen çekirdeğiyle hâlâ zirveye oynayabileceklerine inanıyor.

ABC7 News Bay Area'ya konuşan Curry, Draymond Green ve Jimmy Butler'ın da bulunduğu üçlünün deneyim ve basketbol zekâsıyla yarışın içinde kalabileceğini söyledi:
"Bunu göreceğiz. Bence yapabiliriz. Çünkü ortada ciddi bir tecrübe var."

Curry, geçtiğimiz sezonun takas döneminden sonra Warriors'ın hücum ve savunmada ligin en iyi üç takımı arasında yer aldığını hatırlattı. Klay Thompson'ın Mavericks'e gitmesi sonrası takasla kadroya katılan Jimmy Butler'ın da kimyaya katkı sağladığını belirtti.


Warriors 2024–25 sezonunda play-in'den çıkarak ikinci turda Timberwolves'a elenmişti. Curry, yeni sezonda sağlıklı kalıp istikrarı korumanın şampiyonluk yolunda en kritik unsur olduğunu vurguladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.