Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımın yaş ortalaması yükselen çekirdeğiyle hâlâ zirveye oynayabileceklerine inanıyor.ABC7 News Bay Area'ya konuşan Curry, Draymond Green ve Jimmy Butler'ın da bulunduğu üçlünün deneyim ve basketbol zekâsıyla yarışın içinde kalabileceğini söyledi:Curry, geçtiğimiz sezonun takas döneminden sonra Warriors'ın hücum ve savunmada ligin en iyi üç takımı arasında yer aldığını hatırlattı. Klay Thompson'ın Mavericks'e gitmesi sonrası takasla kadroya katılan Jimmy Butler'ın da kimyaya katkı sağladığını belirtti.Warriors 2024–25 sezonunda play-in'den çıkarak ikinci turda Timberwolves'a elenmişti. Curry, yeni sezonda sağlıklı kalıp istikrarı korumanın şampiyonluk yolunda en kritik unsur olduğunu vurguladı.