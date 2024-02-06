Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Bandırmaspor ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazandı. Sarı kırmızılı takım 3-0'dan 3-2'ye yakalansa da mücadeleyi 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40. dakikada penaltıdan Tete ve 90+5. dakikada yeni transfer Carlos Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un golleri 45+3. dakikada Sergen Piçinciol ve 77. dakikada Mulumba'dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Bandırmaspor mücadelesinde 8 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Samsunspor maçında oynayan; Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürlkoğlu ve Icardi'nin yerine Bandırmaspor mücadelesinde; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius'a görev verdi.
Mücadelede kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Berkan Kutlu ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta sahada Ndombele ve Eyüp Aydın'a görev veren Buruk, hücum hattının sağ kanadında Tete, ortada Halil Dervişoğlu ve sol kanatta ise Zaha'yı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, en ileri uçta ise yeni transfer Vinicius'a görev verdi.
SARI KIRMIZILARDA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Hakim Ziyech, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Fildişi Sahili adına Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Serge Aurier, Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyemeyen isimler oldu.
YENİ TRANSFER CARLOS VINICIUS 11'DE
Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11'de yer aldı.
BERKAN KUTLU STOPERDE
Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa'ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.
HÜSEYİN EROĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK
Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1'inci Lig'in 21'inci haftasında oynanan Sakaryaspor maçının 11'ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. Sakaryaspor karşılaşmasında oynayan; Mücahit Albayrak, Emirhan Aydoğan, Soukou ve Marc Jozefzoon'un yerine Galatasaray mücadelesinde; Mexer, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan ve Doğan Can Davas'ı sahaya sürdü.
6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI
Galatasaray - Bandırmaspor arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip, maç önü ısınmasına '6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız' yazılı tişörtler ile çıktı. Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıcı etkiler gösteren depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulurken, iki takım oyuncuları da sahaya '6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız' pankartı ile geldi.
G.SARAY MÜCADELEYE ETKİLİ BAŞLADI
Sarı kırmızılı takım maçın başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleyi baskı altına aldı. 5. dakikada Eyüp Aydın'ın ortasına ceza sahasında bulunan Berkan Kutlu vuruşunu yaptı ama top savunmadan döndü.
Galatasaray bu kez de 8. dakikada Halil ile gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Halil, sol ayağıyla kaleyi yoklamak istedi ama savunmadan çok kritik bir müdahele geldi.
TETE KALEYİ YOKLADI
Tete, mücadelenin 14. dakikasında Bandırma kalesini yokladı. Sağ çaprazdan çalımlarla kaleye yaklaşam Tete vuruşunu yaptı. Top kaleci Akın'da kaldı.
YENİ TRANSFER KAÇIRDI
Savunma arkasına gönderilen topu Barış Alper çok iyi kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda Barış, bekletmeden yanındaki Vinicius Junior'a verdi. Onun boş pozisyonda vuruşu yandan auta gitti. Sonrasında Barış için ofsayt bayrağı havaya kalktı.
DAVINSON SANCHEZ PERDEYİ AÇTI
Galatasaray, Davinson Sanchez'in golüyle öne geçti. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Eyüp Aydın ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Davinson, düzgün bir vuruşla takımını 26. dakikada öne geçirdi.
Bu golden hemen sonra Bandırmaspor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan iyi ortaya kale önünde Doğancan kafayı vurdu. Kaleci Günay topu çeldi. Dönen topu ise Davinson tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
G.SARAY PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ
Maçın 31. dakikasında ceza alanında topla buluşan Wİlfried Zaha, kaleci Akın'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Önce "devam" kararı veren Muhammet Ali Metoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Barış Alper Yılmaz, Tete, Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kullanacak kişiyi belirlemek için taş kağıt makas oynadı.
Oyunu kazanan Halil Dervişoğlu penaltıyı kullandı ve skoru 2-0 yapan golü attı.
BİR KEZ DAHA PENALTI
38. dakikada Tete'nin vuruşu savunmadan geri döndü. Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti ve Mahmet Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ardından penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada topun başına geçen Tete, durumu 3-0'a getirdi.
BANDIRMA FARKI 2'YE İNDİRDİ!
Konuk ekip, Sergen'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Sol çaprazda topla buluşan Emre Batuhan, iyi bir orta yaptı. Savunma arkasına sarkan Sergen iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının ilk 10 dakikası daha etkili olan taraf Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım üst üste ataklarla farkı artırmak istese de fırsatlardan yararlanamadı. 55. dakikada Eyüp Aydın'ın ortasına iyi yükselen Halil kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
BANDIRMA ATTI, GOL İPTAL!
Sağ kanatta topla buluşan Levent, son çizgiden arka direğe ortaladı. O bölgede topu iyi kontrol eden Mustafa, 60. dakikada takımı adına farkı 1'e indiren golü attı. Ancak, VAR müdale etti ve Mustafa'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray, farkı korumak adına temponun yükselmesine maçın son bölümlerinde izin vermemeye çalıştı. Bandırmaspor'da Foor ceza sahası dışından çok sert vurdu. 70. dakikadaki bu şut üstten auta gitti.
BANDIRMA FARKI 1'E İNDİRDİ!
Bandırmaspor, Mulumba'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Levent ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Mulumba 77. dakikada düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Bandırmaspor son bölümde baskısını arttırdı. Konuk ekip beraberliği yakalamak adına Galatasaray kalesine yüklense de bir sonuç alamadı.
YENİ TRANSFER SİFTAH YAPTI
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, 90+5. dakikada Galatasaray'ı rahatlatan golü kaydetti. Sarı kırmızılı takım, Türkiye Kupası son 16 turu maçında rakibini 4-2 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha'nın vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.
26. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Eyüp Aydın'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Sanchez, Mexer'in üzerinde topa kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
28. dakikada Badırmaspor gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Doğan Can Davas uçarak topa kafayla vurdu. Kaleci Günay, yakın mesafeden gelen topu güçlükle önledi. Çizgi üzerinde kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.
31. dakikada sarı-kırmızılı ekip Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Zaha'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Akın'dan döndü. Yeniden meşin yuvarlağı alan Zaha, yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Metoğlu, kaleci Akın Alkan'ın Zaha'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu, kaleci Akın'ın sağından ağları havalandırdı: 2-0.
38. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha VAR'dan penaltı kazandı. Tete'nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan'dan döndü. Devam kararı veren hakem Metoğlu, VAR'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet'in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 4 dakika arayla ikinci kez penaltı noktasına geldi.
40. dakikada topun başına geçen Tete, kaleci Akın'ın sağından topu ağlara gönderdi: 3-0.
45+3. dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye indirdi. Emre Batuhan Adıgüzel'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Sergen Piçinciol göğsüyle önüne aldığı topu ağlara gönderdi: 3-1.
Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstün tamamladı.
60. dakikada bordo-beyazlı takım bulduğu gol VAR ile iptal edildi. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında arka direkteki Mustafa ağları havalandırdı. Orta noktayı gösteren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
77. dakikada Bandırmaspor, bir gol daha buldu. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ tarafta kazanılan faulü Levent kullandı. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisine gelen topa iyi yükselen Mulumba uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
90+5. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı yeniden 2'ye taşıdı. Gökdeniz Gürpüz'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, uygun durumda bulunan vatandaşı Vinicius'a pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.
Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeyi 4-2'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok
Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Sanchez (Dk. 61 Nelsson), Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş (Dk. 68 Ali Yeşilyurt), Ndombele, Eyüp Aydın (Dk. 61 Efe Akman), Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha (Dk. 87 Gökdeniz Gürpüz), Vinicius
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 71 Mücahit Albayrak), Emre Batuhan Adıgüzel, Levent Ayçiçek (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Mehmet Özcan (Dk. 65 Mulumba), Foor, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Djitte (Dk. 71 Badji)
Goller: Dk. 26 Sanchez, Dk. 36 Halil Dervişoğlu (Penaltıdan), Dk. 40 Tete (Penaltıdan), Dk. 90+5 Vinicius (Galatasaray), Dk. 45+3 Sergen Piçinciol, Dk. 77 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Özcan, Dk. 67 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 58 Eyüp Aydın (Galatasaray)
RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazandı. Sarı kırmızılı takım 3-0'dan 3-2'ye yakalansa da mücadeleyi 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40. dakikada penaltıdan Tete ve 90+5. dakikada yeni transfer Carlos Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un golleri 45+3. dakikada Sergen Piçinciol ve 77. dakikada Mulumba'dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Bandırmaspor mücadelesinde 8 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Samsunspor maçında oynayan; Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürlkoğlu ve Icardi'nin yerine Bandırmaspor mücadelesinde; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius'a görev verdi.
Mücadelede kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Berkan Kutlu ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta sahada Ndombele ve Eyüp Aydın'a görev veren Buruk, hücum hattının sağ kanadında Tete, ortada Halil Dervişoğlu ve sol kanatta ise Zaha'yı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, en ileri uçta ise yeni transfer Vinicius'a görev verdi.
SARI KIRMIZILARDA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Hakim Ziyech, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Fildişi Sahili adına Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Serge Aurier, Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyemeyen isimler oldu.
YENİ TRANSFER CARLOS VINICIUS 11'DE
Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11'de yer aldı.
BERKAN KUTLU STOPERDE
Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa'ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.
HÜSEYİN EROĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK
Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1'inci Lig'in 21'inci haftasında oynanan Sakaryaspor maçının 11'ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. Sakaryaspor karşılaşmasında oynayan; Mücahit Albayrak, Emirhan Aydoğan, Soukou ve Marc Jozefzoon'un yerine Galatasaray mücadelesinde; Mexer, Emre Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan ve Doğan Can Davas'ı sahaya sürdü.
6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI
Galatasaray - Bandırmaspor arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip, maç önü ısınmasına '6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız' yazılı tişörtler ile çıktı. Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıcı etkiler gösteren depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulurken, iki takım oyuncuları da sahaya '6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız' pankartı ile geldi.
G.SARAY MÜCADELEYE ETKİLİ BAŞLADI
Sarı kırmızılı takım maçın başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleyi baskı altına aldı. 5. dakikada Eyüp Aydın'ın ortasına ceza sahasında bulunan Berkan Kutlu vuruşunu yaptı ama top savunmadan döndü.
Galatasaray bu kez de 8. dakikada Halil ile gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Halil, sol ayağıyla kaleyi yoklamak istedi ama savunmadan çok kritik bir müdahele geldi.
TETE KALEYİ YOKLADI
Tete, mücadelenin 14. dakikasında Bandırma kalesini yokladı. Sağ çaprazdan çalımlarla kaleye yaklaşam Tete vuruşunu yaptı. Top kaleci Akın'da kaldı.
YENİ TRANSFER KAÇIRDI
Savunma arkasına gönderilen topu Barış Alper çok iyi kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda Barış, bekletmeden yanındaki Vinicius Junior'a verdi. Onun boş pozisyonda vuruşu yandan auta gitti. Sonrasında Barış için ofsayt bayrağı havaya kalktı.
DAVINSON SANCHEZ PERDEYİ AÇTI
Galatasaray, Davinson Sanchez'in golüyle öne geçti. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Eyüp Aydın ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Davinson, düzgün bir vuruşla takımını 26. dakikada öne geçirdi.
Bu golden hemen sonra Bandırmaspor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan iyi ortaya kale önünde Doğancan kafayı vurdu. Kaleci Günay topu çeldi. Dönen topu ise Davinson tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
G.SARAY PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ
Maçın 31. dakikasında ceza alanında topla buluşan Wİlfried Zaha, kaleci Akın'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Önce "devam" kararı veren Muhammet Ali Metoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Barış Alper Yılmaz, Tete, Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kullanacak kişiyi belirlemek için taş kağıt makas oynadı.
Oyunu kazanan Halil Dervişoğlu penaltıyı kullandı ve skoru 2-0 yapan golü attı.
BİR KEZ DAHA PENALTI
38. dakikada Tete'nin vuruşu savunmadan geri döndü. Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti ve Mahmet Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ardından penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada topun başına geçen Tete, durumu 3-0'a getirdi.
BANDIRMA FARKI 2'YE İNDİRDİ!
Konuk ekip, Sergen'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Sol çaprazda topla buluşan Emre Batuhan, iyi bir orta yaptı. Savunma arkasına sarkan Sergen iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının ilk 10 dakikası daha etkili olan taraf Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım üst üste ataklarla farkı artırmak istese de fırsatlardan yararlanamadı. 55. dakikada Eyüp Aydın'ın ortasına iyi yükselen Halil kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
BANDIRMA ATTI, GOL İPTAL!
Sağ kanatta topla buluşan Levent, son çizgiden arka direğe ortaladı. O bölgede topu iyi kontrol eden Mustafa, 60. dakikada takımı adına farkı 1'e indiren golü attı. Ancak, VAR müdale etti ve Mustafa'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray, farkı korumak adına temponun yükselmesine maçın son bölümlerinde izin vermemeye çalıştı. Bandırmaspor'da Foor ceza sahası dışından çok sert vurdu. 70. dakikadaki bu şut üstten auta gitti.
BANDIRMA FARKI 1'E İNDİRDİ!
Bandırmaspor, Mulumba'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Levent ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Mulumba 77. dakikada düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Bandırmaspor son bölümde baskısını arttırdı. Konuk ekip beraberliği yakalamak adına Galatasaray kalesine yüklense de bir sonuç alamadı.
YENİ TRANSFER SİFTAH YAPTI
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, 90+5. dakikada Galatasaray'ı rahatlatan golü kaydetti. Sarı kırmızılı takım, Türkiye Kupası son 16 turu maçında rakibini 4-2 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha'nın vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.
26. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Eyüp Aydın'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Sanchez, Mexer'in üzerinde topa kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
28. dakikada Badırmaspor gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Doğan Can Davas uçarak topa kafayla vurdu. Kaleci Günay, yakın mesafeden gelen topu güçlükle önledi. Çizgi üzerinde kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.
31. dakikada sarı-kırmızılı ekip Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Zaha'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Akın'dan döndü. Yeniden meşin yuvarlağı alan Zaha, yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Metoğlu, kaleci Akın Alkan'ın Zaha'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu, kaleci Akın'ın sağından ağları havalandırdı: 2-0.
38. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha VAR'dan penaltı kazandı. Tete'nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan'dan döndü. Devam kararı veren hakem Metoğlu, VAR'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet'in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 4 dakika arayla ikinci kez penaltı noktasına geldi.
40. dakikada topun başına geçen Tete, kaleci Akın'ın sağından topu ağlara gönderdi: 3-0.
45+3. dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye indirdi. Emre Batuhan Adıgüzel'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Sergen Piçinciol göğsüyle önüne aldığı topu ağlara gönderdi: 3-1.
Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstün tamamladı.
60. dakikada bordo-beyazlı takım bulduğu gol VAR ile iptal edildi. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında arka direkteki Mustafa ağları havalandırdı. Orta noktayı gösteren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
77. dakikada Bandırmaspor, bir gol daha buldu. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ tarafta kazanılan faulü Levent kullandı. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisine gelen topa iyi yükselen Mulumba uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
90+5. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı yeniden 2'ye taşıdı. Gökdeniz Gürpüz'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, uygun durumda bulunan vatandaşı Vinicius'a pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.
Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeyi 4-2'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok
Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Sanchez (Dk. 61 Nelsson), Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş (Dk. 68 Ali Yeşilyurt), Ndombele, Eyüp Aydın (Dk. 61 Efe Akman), Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha (Dk. 87 Gökdeniz Gürpüz), Vinicius
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 71 Mücahit Albayrak), Emre Batuhan Adıgüzel, Levent Ayçiçek (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Mehmet Özcan (Dk. 65 Mulumba), Foor, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Djitte (Dk. 71 Badji)
Goller: Dk. 26 Sanchez, Dk. 36 Halil Dervişoğlu (Penaltıdan), Dk. 40 Tete (Penaltıdan), Dk. 90+5 Vinicius (Galatasaray), Dk. 45+3 Sergen Piçinciol, Dk. 77 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Özcan, Dk. 67 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 58 Eyüp Aydın (Galatasaray)