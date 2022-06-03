Zverev sakatlandı, Nadal finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal, rakibi Alexander Zverev'in sakatlanmasıyla finale yükseldi.Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, 3 numaralı seribaşı Alman Zverev ile karşılaştı.Üç saati aşmasına rağmen henüz ikinci seti oynanan karşılaşmada 25 yaşındaki Zverev, ayak bileğinden sakatlanınca kortu tekerlekli sandalye ve gözyaşlarıyla terk etti. Doktor kontrolünün ardından koltuk değnekleriyle yeniden korta dönen Alman raket, seyirciler, hakem ve Nadal'la vedalaşarak maçtan çekildi.İlk seti 7-6 alan Nadal, rakibi Zverev'in sakatlanmasıyla Fransa Açık'ta 14. kez finale çıktı.Fransa Açık'ta 14, toplamda ise 22. grand slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol tenisçi, finalde Norveçli Casper Ruud ile Hırvat Marin Cilic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.