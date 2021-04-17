Ziraat Bankkart'ın konuğu Fenerbahçe HDI Sigorta

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta 18 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart'ın konuğu Fenerbahçe HDI Sigorta
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17 Nisan 2021 15:41
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin üçüncü maçı 18 Nisan Pazar günü oynanacak.

İki takımın birer galibiyet aldığı seride Ziraat Bankkart, Başkent Spor Salonu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde dördüncü mücadele, 21 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Gerekmesi halinde beşinci maç ise 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek.



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