Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Kylian Mbappe için de cevap verdi.



Mbappe transferini isteyip istemediği sorulan Zidane, "Real Madrid'e başka oyuncuları yakıştıran birçok kişi var. Bu soyunma odasını etkilemiyor. Transfer dönemi sona erdi ve her şeyini veren bir takımımız var. Tüm kupalar için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Fransız hoca, "Yeteneklerimi yüzde 100 Real Madrid için kullanmaya çalışıyorum. 19 yıldan beri Real Madrid'deyim ve Real Madrid'de teknik direktör olmanın ne demek olduğunun farkındayım. Real Madrid'de olmak, başıma gelen en iyi şey ve her maç yaptıklarımla tekrar tekrar sorgulanacağımın farkındayım. Real Madrid'in başında olduğum için yaptıklarımın karşılık bulduğunu görüyorum. Büyük bir sorumluluğum var. Yaptığım her şeyi yüzde 2000 kendimi vererek yapıyorum. Sevdiğim işi, oyuncularımla birlikte yapıyorum. Son günüme kadar bu işten zevk alacağım." dedi.