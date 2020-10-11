Zenit, koronavirüsle mücadele edemiyor!

THY EuroLeague'de ilk 2 haftayı Anadolu Efes ve Barcelona galibiyetleriyle geçen Zenit, koronavirüsle mücadele etmekte zorlanıyor.



Son yapılan testlerin ardından Zenit'te 2 oyuncu ve 3 antrenörün daha koronavirüs testleri pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 10'a yükseldi.



Toplam pozitif vaka sayısı 6 oyuncu, 3 koç ve 1 masöre yükseldi. Antrenmanlar iptal edildi ve bütün takım evde izolasyona geçti.



EUROLEAGUE'E ERTELEME MEKTUBU



Zenit'in EuroLeague'e bildirdiği kadroda 16 oyuncu bulunuyor ve ligin yayınladığı koronavirüs protokolüne göre bir takım 7 oyuncu kalana dek maçlarına devam edebiliyor.



Ancak, Zenit tarafı Khimki Moskova ile birlikte EuroLeague'e mektup göndererek sıradaki maçlarının ertelenmesini talep etti.



