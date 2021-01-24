Zamalek'ten Galatasaray için Mohamed açıklaması: "Teklif yok"

Zamalek Yöneticisi Ashraf Qasim, Galatasaray'ın gündemindeki Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zamalek'ten Galatasaray için Mohamed açıklaması: 'Teklif yok'
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24 Ocak 2021 23:42
Zamalek Yöneticisi Ashraf Qasim, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mostafa Mohamed için "resmi teklif almadıklarını" açıkladı.

Al-Watan'a konuşan yönetici, "Kulübe gelen resmi bir teklif yok, bazı aracıların sözleri var. Bu konu, bizim için artık kapanmış bir konudur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Qasim, oyuncuyla bir görüşme yaparak takıma ve oyununa odaklanmasını istediklerini de söyledi.

23 yaşındaki Mısırlı golcü, Zamalek'te 53 maça çıktı ve 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



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