Yüzme milli takımı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya arıyor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 21. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor.
Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek şampiyonaya Avrupa Yüzme Şampiyonası'na Palace of Water Sports ev sahipliği yapacak.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 9'u kadın, 10'u erkek toplam 19 kişilik sporcu kafilesiyle yer alacak. 21. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:
KADIN YÜZÜCÜLER
Sezin Eligül
Beril Böcekler
Merve Tuncel
Deniz Ertan
Ekaterina Avramova
İlknur Nihan Çakıcı
Viktoria Zeynep Güneş
Nida Eliz Üstündağ
Hazal Özkan
ERKEK YÜZÜCÜLER
Berkay Ömer Öğretir
Rasim Oğulcan Gör
Kemal Arda Güral
Jerome Heidrich
Ümitcan Güreş
Metin Aydın
Efe Turan
Demirkan Demir
Doruk Tekin
Hüseyin Emre Sakçı
Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek şampiyonaya Avrupa Yüzme Şampiyonası'na Palace of Water Sports ev sahipliği yapacak.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 9'u kadın, 10'u erkek toplam 19 kişilik sporcu kafilesiyle yer alacak. 21. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:
KADIN YÜZÜCÜLER
Sezin Eligül
Beril Böcekler
Merve Tuncel
Deniz Ertan
Ekaterina Avramova
İlknur Nihan Çakıcı
Viktoria Zeynep Güneş
Nida Eliz Üstündağ
Hazal Özkan
ERKEK YÜZÜCÜLER
Berkay Ömer Öğretir
Rasim Oğulcan Gör
Kemal Arda Güral
Jerome Heidrich
Ümitcan Güreş
Metin Aydın
Efe Turan
Demirkan Demir
Doruk Tekin
Hüseyin Emre Sakçı