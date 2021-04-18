Ligin kaderi açısından oldukça önemli olan Galatasaray mücadelesi öncesinde Trabzonspor, Hatayspor ile kozlarını paylaştı.
Kritik maç öncesinde Anastosias Bakasetas ile Yusuf Sarı ceza sınırındaydı. Yunan oyuncu karşılaşmayı sorunsuz tamamlarken, Yusuf 88'de oyundan çıkarken ağır hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.
Genç oyuncu dev maçta forma giyemeyecek.
Kritik maç öncesinde Anastosias Bakasetas ile Yusuf Sarı ceza sınırındaydı. Yunan oyuncu karşılaşmayı sorunsuz tamamlarken, Yusuf 88'de oyundan çıkarken ağır hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.
Genç oyuncu dev maçta forma giyemeyecek.