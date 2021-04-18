Yusuf Sarı, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı karşılaşmanın 88. dakikasında oyundan çıkarken sarı kart gören Yusuf Sarı, bir sonraki maç olan Galatasaray müsabakası için cezalı duruma düştü.

, Fotoğraf; Instagram
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Yusuf Sarı, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
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18 Nisan 2021 10:56
Ligin kaderi açısından oldukça önemli olan Galatasaray mücadelesi öncesinde Trabzonspor, Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

Kritik maç öncesinde Anastosias Bakasetas ile Yusuf Sarı ceza sınırındaydı. Yunan oyuncu karşılaşmayı sorunsuz tamamlarken, Yusuf 88'de oyundan çıkarken ağır hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

Genç oyuncu dev maçta forma giyemeyecek.



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