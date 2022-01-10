Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Younes Belhanda "Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Takım olarak da kazandığımız için mutluyum. 1 hafta bu maça çalıştık. Buradan galibiyetle ayrıldık. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da gösteriyoruz." dedi.



Younes Belhanda ayrıca "Tüm maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Büyük maçlarda; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynarken motivasyon kendiliğinden geliyor." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO