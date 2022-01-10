Younes Belhanda'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Abone Ol
Younes Belhanda'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2022 22:10
Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Younes Belhanda "Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Takım olarak da kazandığımız için mutluyum. 1 hafta bu maça çalıştık. Buradan galibiyetle ayrıldık. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da gösteriyoruz." dedi.

Younes Belhanda ayrıca "Tüm maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Büyük maçlarda; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynarken motivasyon kendiliğinden geliyor." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.