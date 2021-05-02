YORUM: G.Birliği - Galatasaray

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarıda neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?
ERMAN TOROĞLU
45 dakika izledim, eziyet çektim. Biri düşecek belki, biri şampiyonluğa oynuyor ama bizde maçlar işkence. Koca 45 dakikada bir pozisyon yok, çocuk da kendi yarattı, kendi attı. Bir hareket yaptı, ters çalım attı ve golü attı. Gençlerbirliği'nde tepki yok, Galatasaray hadi şampiyonluğu kaybetti, ikinciliğe oynuyor diyelim, onda da ruhsuzluk var, nasıl iş çözemedim. Beşiktaş dün psikolojik olarak rakiplerine havlu attırdı, bu iş böyle oynanır dedi.
TUGAY KERİMOĞLU
Gol var ama tempolu oyun yok. Gençlerbirliği, topu ve oyunu Galatasaray'a bıraktı, reaksiyon göstermedi. Galatasaray'ı rahatsız edecek şekilde pozisyon da üretmedi. Gole kadar olan süreç beklentiler Babel ve Kerem'di ama karşımıza Halil çıktı. Bireysel yetenekleriyle gol attı. Ancak, futboldan pek keyif almadım.
METİN TEKİN
Sadece gol vardı ilk 45'te, o da Halil'ten. Halil'in ve Kerem'in oynaması, geleceğe yönelik ipuçları. Gençlerbirliği puana oynuyor. Klasik deplasman mantığında. Puan orijinli bir oyunu var ama doğru seçim mi tartışılır. 1-0'dan sonra ne olur, bakalım. Bu kadar bekleyerek oynanmaz. İlk yarı itibarıyla seçtiği oyun buydu Gençlerbirliği'nin.
ERMAN TOROĞLU
45 dakika izledim, eziyet çektim. Biri düşecek belki, biri şampiyonluğa oynuyor ama bizde maçlar işkence. Koca 45 dakikada bir pozisyon yok, çocuk da kendi yarattı, kendi attı. Bir hareket yaptı, ters çalım attı ve golü attı. Gençlerbirliği'nde tepki yok, Galatasaray hadi şampiyonluğu kaybetti, ikinciliğe oynuyor diyelim, onda da ruhsuzluk var, nasıl iş çözemedim. Beşiktaş dün psikolojik olarak rakiplerine havlu attırdı, bu iş böyle oynanır dedi.
TUGAY KERİMOĞLU
Gol var ama tempolu oyun yok. Gençlerbirliği, topu ve oyunu Galatasaray'a bıraktı, reaksiyon göstermedi. Galatasaray'ı rahatsız edecek şekilde pozisyon da üretmedi. Gole kadar olan süreç beklentiler Babel ve Kerem'di ama karşımıza Halil çıktı. Bireysel yetenekleriyle gol attı. Ancak, futboldan pek keyif almadım.
METİN TEKİN
Sadece gol vardı ilk 45'te, o da Halil'ten. Halil'in ve Kerem'in oynaması, geleceğe yönelik ipuçları. Gençlerbirliği puana oynuyor. Klasik deplasman mantığında. Puan orijinli bir oyunu var ama doğru seçim mi tartışılır. 1-0'dan sonra ne olur, bakalım. Bu kadar bekleyerek oynanmaz. İlk yarı itibarıyla seçtiği oyun buydu Gençlerbirliği'nin.