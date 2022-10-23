İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leeds United, Fulham'ı konuk etti. Elland Road'da oynanan mücadeleyi Fulham 3-2 kazandı.
Fulham'ın gollerini 26. dakikada Aleksandar Mitrovic, 74. dakikada Bobby Reid ve 84. dakikada Willian kaydetti. Leeds United'ın golleri ise 20. dakikada Rodrigo Moreno Machado ve 90+1. dakikada Crysencio Summerville'den geldi.
Bu sonucun ardından puanını 18'e yükselten Fulham, 7. sıraya yerleşti. 9 puanda kalan Leeds United ise 18. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Leeds United, deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Fulham ise evinde Everton'u ağırlayacak.
Fulham'ın gollerini 26. dakikada Aleksandar Mitrovic, 74. dakikada Bobby Reid ve 84. dakikada Willian kaydetti. Leeds United'ın golleri ise 20. dakikada Rodrigo Moreno Machado ve 90+1. dakikada Crysencio Summerville'den geldi.
Bu sonucun ardından puanını 18'e yükselten Fulham, 7. sıraya yerleşti. 9 puanda kalan Leeds United ise 18. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Leeds United, deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Fulham ise evinde Everton'u ağırlayacak.
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