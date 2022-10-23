İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leeds United, Fulham'ı konuk etti. Elland Road'da oynanan mücadeleyi Fulham 3-2 kazandı.



Fulham'ın gollerini 26. dakikada Aleksandar Mitrovic, 74. dakikada Bobby Reid ve 84. dakikada Willian kaydetti. Leeds United'ın golleri ise 20. dakikada Rodrigo Moreno Machado ve 90+1. dakikada Crysencio Summerville'den geldi.



Bu sonucun ardından puanını 18'e yükselten Fulham, 7. sıraya yerleşti. 9 puanda kalan Leeds United ise 18. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Leeds United, deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Fulham ise evinde Everton'u ağırlayacak.





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