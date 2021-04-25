Yılmaz Vural ağlama nedenini açıkladı

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gaziantep FK'yı yendikleri maçın ardından ağlamasının ardından açıklamalarda bulundu.



"ÇOCUKLARIM BENİM"



Galibiyeti değerlendiren Yılmaz Vural "Çocuklarımızı uyardık. Sağ olsunlar laf dinliyorlar, ohh yavrularım benim. Bu çocuklar kaybediyordu, artık kazanıyorlar. Bu çocuklar aynı çocuklar, mesaj verdim mi?" dedi.



AĞLAMA NEDENİ



Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.



"HERKES KENDİ MERASINDA KALSIN"



Erzurumspor'da problem yaşamadan süreci yönettiğini anlatan Yılmaz Vural "Çocuklarım, beni kısa sürede kabullendi. Herkes kendi mecrasında kalsın! Antrenör antrenörlüğünü, yönetici yöneticiliğini, oyuncu da oyunculuğunu yapsın. Bu söylediklerimin başarısıdır. Yönetim, 1 dediğimi 2 etmiyor. Oyuncu da görüyor, para kazanıyor. Kendi geleceğini kazanıyor. İyi olmak kimseye bir şey kaybettirmiyor. Yendiğimiz takım, ligin kalburüstü takımı. Evlerinde kaybetmiyorlar. 1. devre tek pozisyonları yok. 4-0 olabilirdi maç. Futbolda sonucu ertelerseniz, başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Yendik çok şükür. Muhammet Demir'i de iki gol attığı için tebrik ettim. 36 yıl, dile kolay. Hepsi bizim çocuklarımız." açıklamasını yaptı.



"ŞİMDİ KAFA KAFAYA GELDİK"



Kümede kalma savaşı hakkında konuşan Yılmaz Vural "Şimdi ancak kafa kafaya geldik. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile oynadıktan sonra bay geçecek. Biz, Başakşehir ile oynayacağız. Çok güzel fikstür yapmışlar, kımıldayacak yer yok. Halis Özkahya çok iyi maç yönetti, isteyince oluyor. Allah'a şükürler olsun, dualarımızı geri çevirmedi. Bizimkiler, Gaziantep'inkinden baskın çıktı." dedi.







