Yılın en iyi takımı Chelsea!

Ballon d'Or töreninde ilk kez verilen yılın takımı ödülünün sahibi Chelsea oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yılın en iyi takımı Chelsea!
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30 Kasım 2021 00:27
Ballon d'Or ödüllerinde ilk defa verilen yılın kulübü ödülünü UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Chelsea'ye gitti.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti.

FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.


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