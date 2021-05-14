"Yılda 60 gol atan futbolcu satılır mı?"

Bayern Münih Başkanı Rummenigge Robert Lewandowski'nin ayrılacağına dair dedikoduları net bir dille yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Yılda 60 gol atan futbolcu satılır mı?'
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14 Mayıs 2021 03:45
Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Robert Lewandowski'nin ayrılacağına ilişkin dedikodulara yanıt verdi.

Dönem dönem Bayern'den ayrılacağına ilişkin dedikodular çıkan Lewandowski'nin kariyerinin zirvesindeyken bir transfer daha yapacağını içeren yorumlar Rummenigge'nin açıklamasıyla karşılıksız çıkmış oldu. Başkan Rummenigge Polonyalı yıldızla ilgili açıklamasında, "Lewandowski'nin ayrılacağını hiç düşünmüyorum. Onun satılacağını kim söyledi? Yılda 60 gol atan birini kim satar? Ayrıca menajeri de transfer yapmayı düşünmediklerini söyledi." diyerek tüm kapıları kapatmış oldu.

2014'te Bayern'e Dortmund'dan transfer olan Robert Lewandowski takımıyla çıktığı 327 maçta 292 gol atmayı başardı.


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