Yerry Mina, Premier Lig yolcusu!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği'nın Kolombiyalı savunma oyuncusu'nın Süper Lig yerine Premier Lig ekibi'a gideceği belirtildi.Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve 3 gol kaydeden Mina'nınbonservis ücreti karşılığında Everton'a transfer olacağı iddia edildi.Barcelona, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu geçtiğimiz sezonun devre arasında 11.5 milyon Euro'ya kadrosuna dahil etmişti.Savunma hattında Gerard Pique ve Samuel Umtiti'yi görevlendiren Barcelona'da yedekler arasında da Thomas Vermaelen ve yeni transfer Clement Lenglet bulunuyor.