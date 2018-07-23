Yerry Mina, Premier Lig yolcusu!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Barcelona'nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Yerry Mina'nın Süper Lig yerine Premier Lig ekibi Everton'a gideceği belirtildi.
Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve 3 gol kaydeden Mina'nın 17 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Everton'a transfer olacağı iddia edildi.
Barcelona, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu geçtiğimiz sezonun devre arasında 11.5 milyon Euro'ya kadrosuna dahil etmişti.
BARÇA'DA KENDİSİNE YER BULAMIYOR
Savunma hattında Gerard Pique ve Samuel Umtiti'yi görevlendiren Barcelona'da yedekler arasında da Thomas Vermaelen ve yeni transfer Clement Lenglet bulunuyor.
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Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve 3 gol kaydeden Mina'nın 17 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Everton'a transfer olacağı iddia edildi.
Barcelona, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu geçtiğimiz sezonun devre arasında 11.5 milyon Euro'ya kadrosuna dahil etmişti.
BARÇA'DA KENDİSİNE YER BULAMIYOR
Savunma hattında Gerard Pique ve Samuel Umtiti'yi görevlendiren Barcelona'da yedekler arasında da Thomas Vermaelen ve yeni transfer Clement Lenglet bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın