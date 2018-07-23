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Yerry Mina, Premier Lig yolcusu!

Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Yerry Mina'nın Everton ile anlaştığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yerry Mina, Premier Lig yolcusu!
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23 Temmuz 2018 16:41
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Barcelona'nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Yerry Mina'nın Süper Lig yerine Premier Lig ekibi Everton'a gideceği belirtildi.

Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve 3 gol kaydeden Mina'nın 17 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Everton'a transfer olacağı iddia edildi.

Barcelona, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu geçtiğimiz sezonun devre arasında 11.5 milyon Euro'ya kadrosuna dahil etmişti.

BARÇA'DA KENDİSİNE YER BULAMIYOR

Savunma hattında Gerard Pique ve Samuel Umtiti'yi görevlendiren Barcelona'da yedekler arasında da Thomas Vermaelen ve yeni transfer Clement Lenglet bulunuyor.

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