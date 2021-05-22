Yeni Malatyasporlu Hadebe için sıraya girdiler

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Teenage Hadebe, transferin gözdesi oldu.

Abone Ol
Yeni Malatyasporlu Hadebe için sıraya girdiler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2021 14:52
Teenage Lingani Hadebe
Teenage Lingani Hadebe
Malatyaspor
Yeni Malatyaspor'un başarılı savunmacısı Teenage Hadebe kıymete bindi...

Başta MLS ekipleri Houston ile DC United'ın istediği 25 yaşındaki oyuncu için birkaç Avrupa ekibinin daha devreye girdiği öğrenildi. Bu nedenle tok satıcı olan Sarı-Kırmızılılar en iyi teklifi bekliyor. Zimbabve'li stoper de görüşmeleri yakından takip ediyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.