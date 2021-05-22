Yeni Malatyasporlu Hadebe için sıraya girdiler

Yeni Malatyaspor'un başarılı savunmacısı Teenage Hadebe kıymete bindi...



Başta MLS ekipleri Houston ile DC United'ın istediği 25 yaşındaki oyuncu için birkaç Avrupa ekibinin daha devreye girdiği öğrenildi. Bu nedenle tok satıcı olan Sarı-Kırmızılılar en iyi teklifi bekliyor. Zimbabve'li stoper de görüşmeleri yakından takip ediyor.



