Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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12 Ağustos 2020 16:27
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına sportif direktörümüz Ali Ravcı yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günlük çift antrenman temposuyla devam ediyor." 



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