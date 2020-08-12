Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına sportif direktörümüz Ali Ravcı yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günlük çift antrenman temposuyla devam ediyor."



